В ЦИК РФ рассказали, сколько мандатов получат партии в новом созыве Госдумы

В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме VIII созыва. В Госдуму прошли 450 депутатов, половина из них — по спискам партий, другая — по одномандатным округам. Партии, которые набрали пять и более процентов голосов, получают право отправить в парламент своих делегатов из партийного списка.

По итогам выборов у «Единой России» конституционное большинство, партия получит 324 мандата. КПРФ достанется 57 мандатов, «Справедливой России — За правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новым людям» — 13. По одному депутату проходят от «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской платформы», ещё пять кресел достались самовыдвиженцам, сообщает РИА Новости.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, что после обработки 100% протоколов «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму по спискам с 49,82% голосов. Далее идут КПРФ с 18,93%, ЛДПР с 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» с 7,46% и «Новые люди» с 5,32%.

По одномандатным округам в Госдуму от Свердловской области проходят выдвинутые «Единой Россией» директор по персоналу УВЗ тагильчанин Константин Захаров, Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Остальные места будут распределяться в зависимости от количества голосов, отданных за партии.