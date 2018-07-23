В ЦИК подали документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста

Центризбирком получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщила «Интерфаксу» секретарь избирательной комиссии Майя Гришина.

Она отметила, что сейчас документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», — сказала Гришина.

Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

Ранее, 17 июля, инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли законодательству документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Напомним, в июне правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.