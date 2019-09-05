В Чёрном море затонул прогулочный катер с пассажирами на борту

Днём 5 сентября в Чёрном море затонул прогулочный катер. На борту судна находилось 12 пассажиров и 1 член экипажа. Как пишет ТАСС, 12 человек спасены, поиски ещё одного продолжаются.

«По имеющейся информации, на борту находились 13 человек. Из воды спасли 12 человек, в том числе капитана судна», — заявили в пресс-службе администрации города Судак. В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все причины инцидента и личность владельца катера.

По данным источника издания в экстренных службах региона, госпитализация спасённым не потребовалась. Сейчас с ними работают психологи.

В пресс-службе МЧС по республике Крым пояснили, что катер находился в районе Судака, на расстоянии около 200 метров от береговой линии. По предварительным данным, плавсредство перевернулось из-за сильных волн.