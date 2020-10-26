В Чите задержали подозреваемого в краже 13-метровой медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусом

Полиция Забайкальского края возбудила уголовное дело по статье о краже после того, как в городской больнице № 1 похитили 13 метров медной трубы, по которой поступал кислород для 150 пациентов с коронавирусной инфекцией, со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости. У полиции есть подозреваемый в краже, рассказал собеседник агентства. Газета «Московский комсомолец в Чите» ранее сообщила, что по подозрению в краже задержали 28-летнего жителя Читы «с криминальным прошлым». В МВД это не комментировали.

Медную трубу украли 19 октября в одном из корпусов больницы во время ремонта. Полиция установила, что в момент кражи на крыше больницы работала бригада из 19 рабочих; в МВД отметили, что туда можно было попасть только с разрешения руководства больницы. После кражи трубы пятерых пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, перевели в реанимацию другого корпуса. Никто из людей, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, не пострадал.