В Чите вертолёт Минобороны случайно дал залп по жилому дому

В Чите боевой вертолёт Ми-8 Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому. ЧП произошло 14 февраля. Никто из жильцов многоэтажки не пострадал. В результате обстрела у дома повреждены балкон, остекление и межэтажное перекрытие.

Как пишет телеграм-канал Baza, инцидент произошёл во время разряжения боекомплекта вертолёта на аэродроме «Черёмушки» под Читой. Произошел сбой, из-за чего выстрелил один из снарядов калибром 23 мм. Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома.

«При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

Жильцы многоэтажки не поняли, что произошло и сообщили в МЧС о громком хлопке. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили повреждение на уровне третьего этажа многоквартирного жилого дома.

Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.