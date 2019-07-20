В Чите школьница угнала машину 36-летнего собутыльника

В ночь на 20 июля читинская ДПС задержала 14-летнюю школьницу, которая угнала автомобиль Toyota Corolla Fielder у своего 36-летнего знакомого.

По данным УМВД по Забайкальскому краю, накануне девочка познакомилась с 36-летним местным жителем. Вместе они поехали на окраину города, чтобы выпить с приятелем нового знакомого. Мужчин не смутил возраст девочки.

Ночью школьница попросила отвезти её домой, но мужчины отказались. Тогда она угнала автомобиль выпившего мужчины, чтобы добраться до дома. По дороге её задержали сотрудники ДПС.

В отношении ребёнка возбуждено уголовное дело об угоне.