В Чите семьи военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд признал дискриминирующим решение военных финансистов Минобороны, которые отказались выплачивать премии за госнаграды семьям троих военных, погибших в Сирии, пишет «Коммерсантъ».

В суд обратились семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, был посмертно награждён орденом Кутузова, его подчинённые, сержант Игорь Михайлов и рядовой Дмитрий Вершинин, — орденами Мужества. Командование войсковой части в соответствии с указами о награждении военных издало приказ о единовременной денежной выплате в размере пяти окладов. Так, для лейтенанта Елина эта сумма составила 158 тысяч рублей.

Решение о выплате наградных в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным.

Суд постановил, чтобы родственникам погибших военных выплатили премии за награды и возместили судебные издержки. Первые два иска к Минобороны суд удовлетворил 24 и 26 апреля, третий — 13 мая. Ранее о решениях суда не сообщалось.

По официальным данным, с 2015 года в Сирии погибли более ста российских военнослужащих.