В Чите ФСБ задержала замначальника МЧС во время планёрки в администрации (ВИДЕО)

Один из сотрудников руководящего звена подведомственного учреждения МЧС России по Забайкальскому краю задержан ФСБ во время планёрки в администрации Читы, пишет портал Zab.ru.

Во время планёрки у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова в зал вошли сотрудники ФСБ и женщина-следователь, которая представилась и сообщила, что будет произведено задержание заместителя начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края по материально-техническому обеспечению Ивана Пименова.

Его обвиняют в хищении бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере по предварительному сговору. Пока силовики официально информацию не комментируют.