В Чите блогера арестовали на пять суток из-за розыгрыша со взрывом автомобиля (ВИДЕО)

Центральный районный суд Читы арестовал на пять суток 36-летнего блогера, который инсценировал взрыв машины на остановке в центре города, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

«36-летний житель Читы придумал розыгрыш, в котором сымитировал с помощью дымовой шашки возгорание и взрыв своего автомобиля. Сцену злоумышленник разыграл на остановке общественного транспорта в центре Читы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проверить реакцию людей, узнать, придёт ли ему кто-то на помощь в трудную минуту. Блогер смонтировал отснятое видео розыгрыша и разместил в сети Интернет, призывая пользователей ставить "лайки"», — сообщили в ведомстве.

Полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Из зала суда нарушителя доставили в специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России по городу Чите.