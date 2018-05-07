В честь Дня Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, живущим в России и странах Балтии, пишет «Коммерсантъ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что получателями выплаты станут 102814 человек. В России выплаты будут проходить через Пенсионный фонд, в других странах — через отделы обеспечения при посольствах РФ в валюте по курсу рубля, установленному ЦБ на день совершения операции.

Напомним, сегодня прошла церемония инаугурации президента России, Владимир Путин вступил в должность президента в четвёртый раз.