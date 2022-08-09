В Черноисточинске в «Магните» работала несовершеннолетняя девушка без трудового договора

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района защитила права несовершеннолетней девушки, которая работала в «Магните» без трудового договора. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в августе 2021 года подростка приняли на должность работника торгового зала продуктового магазина «Магнит» в посёлке Черноисточинск. Однако при трудоустройстве работодатель не оформил работника по договору и не запросил все необходимые документы: трудовую книжку, письменное согласие родителей. В сентябре 2021 года несовершеннолетняя уволилась по собственному желанию.

По результатам проверки прокурор обратился к АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений и потребовал взыскать с работодателя компенсацию за причинение морального вреда подростку, а также подтвердить сведения о её трудовой деятельности в Пенсионный фонд РФ, произвести страховые отчисления, внести соответствующие записи в трудовую книжку.

Ведомство направило исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с целью обязать работодателя выплатить компенсацию и устранить правонарушение, но суд отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры. Свердловский областной суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования и обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.