В Черноисточинске открыли туристическую тропу на гору Заводскую (ВИДЕО)

В минувшее воскресенье, 26 ноября, в Черноисточинске состоялось торжественное открытие туристической тропы на гору Заводскую в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Журналист АН «Между строк» побывала на мероприятии.

На реализацию проекта потратили более 5 млн рублей, из которых 3,2 млн рублей выделил департамент развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в виде гранта.

«Тропа обезопасит подъём на гору Заводскую и привлечёт новых путешественников в одно из знаковых мест в посёлке Черноисточинск. На обустройство маршрута было выделено 3,2 млн рублей в виде гранта», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин, посетивший открытие тропы.

Тропа на гору начинается со старого демидовского завода, в котором уже несколько лет действует арт-резиденция. Длина тропы составляет 150 метров, она оборудована деревянными ступенями с металлическими перилами. На вершине горы установлена смотровая площадка в виде речной барки, с которой открывается панорамный вид на Весёлые горы и Черноисточинский пруд. Рядом со смотровой площадкой находится стенд с исторической информацией о Черноисточинском заводе.

«Идея создать обустроенную прогулочную тропу появилась давно. Тем более у нас около завода есть гора, с которой открываются виды на Весёлые горы и местный пруд. Весь маршрут оборудован, установлены настилы, сама тропа из металлического каркаса на всех 150 метрах. На строительство мы потратили более 5 млн рублей, как собственных, так и привлечённых через гранты», — рассказал создатель тропы на гору Заводскую предприниматель Александр Быков.

На открытии тропы было много гостей. Их встречали в духе старорусских гуляний. Скоморохи, гадалки и девушки в национальных костюмах сопровождали посетителей мероприятия. Специально для церемонии открытия местные ткачихи изготовили пояс, который выполнял функцию символической ленточки.

«Открытие прошло очень просто. Местные ткачихи изготовили поясок, и наши гости его перерезали. Оставили отрезки себе на память. А дальше все вместе пошли участвовать в конкурсе по подсчёту ступеней», — делится организатор мероприятия Константин Попов.

«Раньше приходилось взбираться по склону только в хорошую погоду. Сейчас стало намного удобнее для старшего поколения и для детей. Теперь можно посещать смотровую площадку и в дождливую погоду при желании», — радуется жительница Нижнего Тагила Галина.

После торжественной церемонии открытия тропы на территории креативного кластера в Черноисточинске прошёл народный праздник «Заговельнички». На празднике можно было окунуться в атмосферу быта прошлых столетий, послушать народные песни, поучаствовать в ткацких мастер-классах и конкурсах по изготовлению пельменей на скорость.

Отметим, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на улучшение качества отечественного туризма. Он помогает сделать путешествия по России доступнее и безопаснее, чтобы путешественники получали качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства. За период с мая по август 2023 года туристический поток в Свердловской области составил 1,5 млн человек.