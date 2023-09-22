Свердловская область приняла за лето более 1,5 миллиона туристов

Туристический поток в Свердловской области с мая по август составил 1,5 млн человек. Это в полтора раза выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила директор департамента туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. По её словам, такой стремительный рост турпотока в регион во многом стал возможным благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева и федеральному финансированию.

«Регион получает федеральное финансирование на создание, обустройство и развитие сети туристских маршрутов, мест размещения. Этим летом отели уровня 2–5 звёзд были загружены на рекордные 75–​​​​​​​99%, в прошлом году цифры были на уровне 45–​​​​​​​60%. Такому росту гостей способствует насыщенная событийная повестка: с мая в регионе состоялось более 80 мероприятий, включая Международную промышленную выставку “Иннопром”, Международный фестиваль университетского спорта, фестиваль Ural Music Night, международный фестиваль “Барбекю”, “Космодень” в Каменске-Уральском, Ирбитскую ярмарку и другие», — рассказала Эльмира Туканова.

Также возрос турпоток по маршрутам «Уик-энд на Урале» — это программа выходного дня. Растёт популярность активного и экологического туризма.

Сейчас активно проводится работа по маркировке межрегионального маршрута «Большая уральская тропа». Так, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет промаркировано 600 километров маршрута по территории Свердловской области, а также создан электронный путеводитель маршрута, установлено более 60 навигационных дорожных туристических указателей и информационных стендов.

Путешественникам предлагали летние сплавы по рекам Чусовая, Исеть, Серга. Популярными оказались восхождения на Конжаковский камень и Весёлые горы. С активным развитием туристической инфраструктуры север Свердловской области стал новым направлением для туристов. Туристический центр «Пристань Гари» посещают как группы, так и одиночные туристы. За лето в центре отдохнули более 300 человек.

В рамках железнодорожного маршрута в природный парк «Оленьи ручьи» на рельсовом автобусе «Орлан» по выходным дням путешествовали более 1,7 тысячи человек. Новинкой сезона стало предоставление услуги в природном парке — сплав на речном трамвайчике.

Как рассказала Эльмира Туканова, осенью в рамках национального проекта «Культура» под кураторством фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Свердловскую область посетят 960 детей из 21 региона страны. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет проедут по «Императорскому маршруту». Первая группа прибудет в Екатеринбург уже 25 сентября.

Напомним, всего в 2023 году Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева привлекла из федерального бюджета на развитие туризма более 1,5 млрд рублей, из которых 332 млн — средства для развития туристической инфраструктуры.