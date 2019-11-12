В Челябинской области женщина подожгла дом и погибла в огне после бегства детей

В городе Усть-Катав Челябинской области в сгоревшем частном доме на окраине города нашли тело 55-летней местной швеи Дины Азизовой, пишет Znak.com.

По предварительным данным, женщина сама подожгла дом и не стала выбираться из горящего строения. В это же время в полиции находились трое её детей — 20-летняя и 11-летняя дочери и 15-летний сын, сбежавшие от матери. Как рассказала в полиции старшая дочь Азизовой, накануне она поссорилась с матерью из-за того, что та её никуда не выпускает, в результате мать избила девушку. После ссоры старшая дочка взяла младших брата и сестрёнку и они, улучив момент, смогли убежать к знакомому девушки. В этот же день мать написала в полицию заявление о безвестном исчезновении её троих детей. Подростков нашли довольно быстро, но они рассказали всё и отказались идти домой. Детей поместили в больницу на обследование.

До побега мать 11 лет не выпускала детей за ворота дома, об их существовании, предположительно, не знали ни соседи, ни опека, ни управление образования, ни участковый. Дети ни ранее, ни в последнее время не посещали школу, не выходили за территорию двора. Неизвестно, наблюдались ли они в медучреждениях.

«По словам детей, мать занималась их обучением сама. Они умеют читать и писать, но по уровню социального развития отстают от своего возраста. С 2008 года они нигде не значились. Были данные только о младшем ребёнке: за ним до 11 месяцев осуществлялся патронаж. Затем из виду семья пропала. Патронажа семьи со стороны социальных служб или полиции тоже никакого не было, как будто её (семьи) не существовало вовсе», — говорит источник Znak.com в городе.

Дина Азизова с мужем в 90-е приехали в Усть-Катав из Узбекистана, позже на какое-то время переехали в Башкирию, но в 2008 году вернулись в Челябинскую область. Отец детей, которому сейчас 70 лет, уехал на заработки в Курганскую область и дома появлялся изредка. Старшая 33-летняя дочь живёт в Набережных Челнах в Татарстане, остальные дети жили с матерью.

Азизова страдала психическим заболеванием: ей казалось, что если она выйдет из дома, то с ней или с её детьми что-то случится. При этом состояла ли она на официальном диспансерном учёте, пока неизвестно. По периметру частного дома были расставлены камеры наблюдения — мать следила, чтобы из дома никто не выходил и не входил в него.

Проверку по факту смерти женщины проводит Следственный комитет. В обстоятельствах того, как многодетная семья оказалась невидимой для всех социальных служб, намерена разобраться прокуратура.