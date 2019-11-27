В Челябинской области учителя готовятся к забастовке

Педагоги школы № 1 Верхнеуральска обратились с открытым письмом к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, заявив, что готовы объявить забастовку, если им не вернут прежний уровень выплат за проверки тетрадей, пишет Ura.ru.

Открытое письмо педагоги выложили на странице «Преданное наследие. Верхнеуральск» во «ВКонтакте». В нём говорится, что районное управление образования с 1 января снижает размер выплат в среднем на 900 рублей в месяц.

«Мы оставляем за собой право не подписывать новое соглашение об изменении условий трудового договора, что приведёт к остановке образовательного процесса», — говорится в письме.

Руководитель школы оказалась недоступна для комментариев.

«К сожалению, [директор школы Парфенюкова] Галина Васильевна сейчас на уроке, потом у неё совещание, а затем она идёт в управление образования. Весь день расписан по минутам, неизвестно, когда она будет на месте», — заявили в школе.

В приёмной главы района Сергея Айбулатова заявили, что он обедает, как и его заместитель по социальным вопросам. В пресс-службе администрации не смогли прокомментировать ситуацию.