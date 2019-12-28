В Челябинской области три пенсионерки тайно запустили производство нелегального алкоголя на заброшенном ликёро-водочном заводе

В городе Верхнеуральск Челябинской области три пенсионерки тайно запустили производство алкогольной продукции на законсервированном ликёро-водочном заводе. Как рассказали в пресс-службе Росалкогольрегулирования, женщинам удалось наладить запуск трёх автоматических линий.

«Представители Росалкогольрегулирования вместе с сотрудникам ГУ МВД по региону также обнаружили обширный ёмкостной парк, нашли более 31 тысячи бутылок водки различных наименований, а также около 50 тысяч литров спиртосодержащей жидкости», — цитирует «URA.RU» сообщение ведомства.

Пенсионерки производили водку, на которую клеили этикетки известных брендов, а также поддельную маркировку. На производстве нелегально работали более 20 местных жителей. С ноября 2017 по март 2018 года они выпустили более 40 тысяч бутылок водки общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Полиция успела предотвратить выход с конвейера партии объемом в 90 тысяч бутылок, стоимостью порядка 18,5 миллиона рублей. Также был причинён ущерб правообладателям на сумму 540 тысяч рублей.

В настоящее время материалы дела в отношении женщин поступили в суд и приняты к производству.

По данным издания, завод в Верхнеуральске является старейшим в России. В 1885 году это был «Казённый винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным. Там выпускали «столовое вино», которое пил даже будущий император России Николай II в 1891 году во время поездки по стране.

При Михаиле Горбачёве, во время общесоюзной антиалкогольной компании, завод перепрофилировали и несколько лет выпускали на нём конфеты «Птичье молоко».

С начала двухтысячных годов собственником предприятия стало ООО «ВВК «Январь». Но в 2016 году оно прекратило свою работу и завод законсервировали.