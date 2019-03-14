В Челябинской области прокуратура уличила мусорного регоператора в завышении платы

Директор челябинского ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов получил представление прокурора за нарушения при взимании платы за вывоз мусора с жителей Златоуста, со ссылкой на старшего помощника прокурора Златоуста Викторию Фисунову пишет Znak.com.

По её словам, в городскую прокуратуру в феврале 2019 года начали поступать обращения и звонки от горожан, несогласных с начислением платы за вывоз твёрдых бытовых отходов. В большинстве случаев плата завышалась из-за того, что в квитанциях проставлялось неверное число людей, проживающих в квартире: реально был прописан один человек, а в квитанции указывали, что жильцов трое.

«Платёжные документы для ООО "ЦКС" в Златоусте по договору готовит ООО "Корвет", но именно из ЦКС фирма-агент получает данные о количестве лиц, постоянно и временно живущих в квартире или доме. Нам поступили обращения от нескольких собственников квартир в многоквартирных домах, а также от КТОСа индивидуального жилого фонда. В ходе проверки установлено, что у регоператора отсутствуют достоверные сведения о числе фактически проживающих лиц», — рассказала Виктория Фисунова.

Не имея точных сведений, ЦКС, согласно постановлению правительства, должен был выставлять плату исходя из числа собственников жилья, то есть если у дома или квартиры один хозяин, то и плата должна выставляться как за одного жильца.

«Неправильное начисление платы за коммунальную услугу повлекло нарушение прав жителей Златоуста. По итогам проверки прокурором города директору ООО "ЦКС" внесено представление об устранении нарушения закона и уточнении достоверного количества жителей во всём жилом фонде», — отметила Виктория Фисунова.

Незаконно начисленную плату ЦКС должен будет пересчитать. Рассмотрение представления постановлено на контроль.