В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

Детский сад № 34 города Копейска Челябинской области закрыли после массового отравления детей, со ссылкой на начальника управления образования администрации Копейского городского округа Алексея Ангеловского пишет РБК.

Заведующая детским садом Татьяна Швабауэр рассказала, что 17 детей обратились за медпомощью, отметив, что причина их заболевания пока не установлена. Ангеловский уточнил, что дети поступили в больницу по причине острого неустановленного гастроэнтероколита, однако точного диагноза пока нет. У сотрудников детского сада и у работников пищеблока из предыдущей бригады были взяты анализы.

«До определения источника инфекции организация питания прекращена. На завтрашний день [24 декабря] подготовлена другая, альтернативная бригада, чтобы питание детей возобновить. Сегодня [23 декабря] детей в саду нет», — пояснил он.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Челябинской области. Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нём проведена генеральная уборка, также организована дезинфекция учреждения. Для установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования.

Прокуратура Копейска по факту произошедшего начала проверку, сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области. По данным ведомства, госпитализированы восемь детей и один воспитатель.