В Челябинской области отстранили главного врача больницы после увольнения всех хирургов

Главного врача Верхнеуральской районной больницы Наталью Кузякину отстранили от работы. Она не сможет вернуться на пост до тех пор, пока в медучреждении идёт проверка, которую организовал Минздрав Челябинской области после жалоб персонала и заявлений об увольнении от всех хирургов.

Решение об отстранении было принято после того, как замгубернатора региона Ирина Гехт пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске и получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Также вчера, 4 февраля, в больницу приезжал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, чтобы разобраться в конфликте.

«С утра выехал в Верхнеуральский район. Проговорил со всеми медицинскими работниками. По кадровой ситуации — пока все остыли, решили взять паузу, подумать. Речь идёт о трёх врачах, которые написали заявления. Один из них действительно настоял на уходе, — прокомментировал Ванин. — Как бы то ни было, на медицинском процессе и оказании помощи пациентам данная ситуация не отразится. Пациенты принимаются, как и раньше, в ГБ-3 Магнитогорска либо оперируются на месте (сегодня это был один плановый пациент). В целом в медучреждении трудятся всего 180 средних специалистов и 34 врача. Буквально сегодня трудоустроились новые кардиолог и медицинская сестра, на днях пришёл врач УЗИ. Проверки в Верхнеуральской районной больнице Минздравом продолжаются. Они были назначены ранее и связаны с работой медицинского учреждения в целом. По окончании проверок будут сделаны выводы», — цитирует Ванина Znak.com.

Напомним, 3 февраля все хирурги Верхнеуральской больницы написали заявления об увольнении из-за конфликта с главным врачом медучреждения. Они рассказали об оскорблениях со стороны начальства, а также о несоответствиях в ковидных выплатах.