В Челябинской области нашли тело сотрудника ФСБ с простреленной головой

Следственные органы выясняют подробности гибели сотрудника пограничной службы УФСБ по Челябинской области, тело которого с простреленной головой нашли в ночь на 24 сентября в Брединском районе на границе с Казахстаном, пишет Ura.ru.

«Тело нашли недалеко от пограничного пункта, погибшему 34 года. Предположительно, пули были выпущены из табельного оружия. Проверяется версия суицида», — сообщил источник в следственных органах.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области сообщили, что воздержатся от комментариев до окончания проверки.