В Челябинской области мужчина поссорился с собутыльником и взорвал гранату в общежитии

В Златоусте Челябинской области вечером 18 сентября, произошел взрыв гранаты в общежитии на улице 40 лет Победы. Как пишет Znak.com один человек погиб, четверо получили ранения.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что причиной взрыва послужил бытовой конфликт между жильцами одной из комнат общежития и пришедшим к ним мужчиной.

«Гость стал угрожать жильцам предметом, похожим на гранату. Произошёл хлопок. В результате угрожавший гранатой посетитель общежития получил травмы, несовместимые с жизнью. Также, по предварительной информации, пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. Сейчас они находятся в больнице. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал источник издания, компания выпивала и решила выйти покурить, в этот момент между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за женщины. Погибший достал гранату и взорвал её.

По словам жильцов дома, за день до этого, подрывник преследовал с молотком проживающую в общежитии семейную пару.