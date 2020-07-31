В Челябинской области мужчина до смерти забил молотком двоих незнакомцев, отрабатывая навыки убийства

В Миассе Челябинской области 30-летний местный житель убил двоих человек. На них он отрабатывал навыки убийства, готовясь к «важному для него преступлению».

Как рассказал Znak.com заместитель прокурора города Сергей Сенин, задержанный миасец ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

29 июля в Миассе было обнаружено тело мужчины с пробитой головой. 30 июля на месте преступления был задержан предполагаемый убийца, вернувшийся на место преступления. При себе у него был строительный молоток.

«По версии следствия, обвиняемый находил жителей города, временно находящихся в запоях, спаивал их, а затем довольно жестоко убивал, нанося удары молотком по голове. Пока установлена его причастность к двум убийствам: одно совершено 15 июля, второе — 29 июля. В южной части города обнаружен третий труп со схожими телесными повреждениями, в связи с этим устанавливается причастность обвиняемого к этому и аналогичным преступлениям. Преступления специфические. По словам самого обвиняемого, он тренировался убивать — готовился к убийству иного лица, отрабатывал на жертвах навыки, чтобы понять, сможет ли убить нужного ему человека. Что это за человек, не говорит», — рассказал Сергей Сенин.

Местное издание u74.ru пишет, что при задержании мужчина попытался сбежать, также он заявил дознавателям, что собирается продолжить начатое. В ходе обыска жилья преступника были найдено другое орудие убийства и испачканная в крови одежда.

В настоящее время мужчина заключён под стражу сроком на два месяца — до 30 сентября 2020 года.