В Челябинской области младенец умер от голода

В Златоусте Челябинской области девятимесячный ребёнок умер от голода. Как сообщает местный новостной сайт «Первый областной», мать оставила малыша и его трёхлетнюю сестру одних в квартире и ушла на несколько дней.

По данным источника издания, утром в понедельник, 21 октября, женщина ушла из дома со старшим сыном, оставив в квартире двоих младших детей.

«Домой она вернулась только в среду. Малыш к этому времени уже был мёртв, а трёхлетняя бегала вокруг его тельца. Когда мать увидела это, она забрала среднего ребёнка и ушла, оставив умершего младенца дома», — рассказал собеседник агентства.

В итоге тело малыша обнаружила в пятницу, 25 октября, его бабушка, когда пришла проведать дочь и внуков. Она и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Вскрытие показало, что ребёнок умер от голода.