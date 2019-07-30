В Челябинской области детей грозили увезти в приют из палаточного лагеря, после трагедии в «Холдоми»

В Кыштыме Челябинской области закрыли палаточный лагерь для подростков, после трагедии в хабаровском лагере «Холдоми». Родители утверждают, что им пришлось спешно забирать детей из кемпинга, иначе чиновники угрожали отправить их в социальный приют.

Как пишет Е1, лагерь психолога из Екатеринбурга Светланы Перминой работает на территории кыштымского посёлка Слюдорудник уже не первый год. В этом году в смене был 31 ребёнок из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ханты-Мансийска, Тюмени, Кургана и других городов Урала и Сибири. Вечером в пятницу, 26 июля, их родители получили сообщение с неизвестного номера с требованием забрать детей из лагеря, иначе они «будут помещены в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей».

«Оказалось, что сообщение мне с телефона старшего участкового уполномоченного Кыштыма отправила инспектор по делам несовершеннолетних. Она сослалась на распоряжение руководства разослать СМС и сказала, что не видела документа, на основании которого это делается. Накануне всю пятницу руководитель лагеря, как она нам рассказала, до восьми вечера была в прокуратуре, и там её заверили, что всё нормально — лагерь работает и закрывать его не собираются», — рассказала Е1 мама одного из отдыхавших в лагере детей.

Вечером 27 июля женщина выехала из Екатеринбурга в Челябинскую область. О происходящем с её ребёнком, пока была в дороге, она узнавала от педагогов и родителей.

По её словам, сотрудники МВД пришли в лагерь за детьми и не нашли их, поскольку ребята в тот момент были в походе в лесу. Правоохранители объявили их в розыск и расставили посты по всей деревне.

«Когда они вернулись, полицейские их окружили и хотели сначала посадить в «Газель» и вывезти. Часть уже усадили, но в салоне сломался люк, когда водитель пытался его открыть, стёкла посыпались на детей. В итоге всех детей решили собрать в спортзале школы. Там они сидели и ждали приезда родителей из других регионов», — рассказала женщина.

По словам свердловчанки, полицейские категорически запретили снимать на видео происходившее, угрожая уголовным преследованием. Детей не кормили, и педагогам пришлось самостоятельно позаботиться о сухпайке для своих подопечных.

Родители считают, что при попытке изъять детей были допущены грубые нарушения.

«Продержав в школе детей до вечера, инспектор по делам несовершеннолетних сообщила, что если всех детей заберут до 21:00, то изымать их не будут. Причём им уже было неважно, кто заберёт детей. Лишь бы их на территории лагеря не было. Когда я приехала, силовиков там уже не было — было только семь-восемь машин родителей. Мы всех детей, как могли, растолкали по ним и в ночь поехали развозить по родным. У кого-то родители в командировке были, кого-то организаторам пришлось на ночь у себя дома оставлять, так как родственники смогли только к утру приехать», — цитирует 74.ru мать одного из подростков.

По данным Е1, правоохранительные органы заинтересовались палаточным лагерем 23 июля, когда в нём началась детская смена. 25 июля на место выехали специалисты прокуратуры, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и пожнадзора ГУ МЧС по Челябинской области. В кемпинге были обнаружены множественные нарушения безопасности. Комиссия по ЧС администрации Кыштыма посчитала их угрожающими жизни и здоровью детей и 26 июля решила закрыть лагерь. Также комиссия постановила изъять из лагеря всех несовершеннолетних. Для оперативного сопровождения пригласили полицейских.

«На территории Кыштымского района выявлен несанкционированный лагерь, работающий с большим количеством нарушений. Сотрудниками полиции оповещены родители, всех детей забрали домой, в настоящее время в отношении организатора лагеря проводится проверка», — прокомментировали 74.ru в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицейском главке опровергли информацию о том, что детей заперли в спортзале до приезда родителей без еды и воды. Также не соответствующей действительности сотрудники МВД назвали информацию о травмировании детей при поломке люка в «Газели». Сейчас законность их действий проверяет прокуратура.