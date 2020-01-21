В Челябинской области бывшего депутата задержали по подозрению в педофилии

Бывшего депутата райсобрания Чесменского района Челябинской области Гургена Мурадяна задержали за педофилию. Как пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники, мужчине вменяют сексуальные контакты с девочками 13-15 лет в 2017 году.

Мурадян был задержан днём 21 января. Уголовное дело возбуждено по статье за развратные действия в отношении двух и более лиц. В среду, 22 января, суд рассмотрит ходатайство о его заключении под стражу.

По информации издания, бывший чиновник ведёт на территории Чесменского района бизнес по выращиванию сельхозкультур. Он является директором ООО «Агросоюз».