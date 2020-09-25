В Челябинской области будут судить 90-летнюю драгдилершу

В городе Миасс Челябинской области суд на два месяца отправил под домашний арест 90-летнюю местную жительницу, обвиняемую в сбыте героина в крупном размере. Правоохранители задержали пенсионерку 23 сентября после встречи с закупщицей и изъяли у неё более 13 граммов героина. Наркотики пожилая драгдилерша прятала в нижнем белье.

«Следствием в суд представлено достаточно доказательств причастности пожилой женщины к преступлению. Прокурором ходатайство следователя поддержано. Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Женщине запрещено покидать квартиру, в которой она проживает, и общаться со всеми, кроме представителей следственных и оперативных органов и адвоката. Она против избрания такой меры пресечения не возражала», — сообщил Znak.com прокурор города Алексей Путилов.

Известно, что пожилая женщина — цыганка. С 1975 года она трижды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Пенсионерка проживала с сыном-наркоманом и сама занималась сбытом веществ.