В Челябинске женщина разыграла похищение своего грудного ребёнка, чтобы скрыть его смерть

В Челябинске правоохранительные органы и волонтёры ищут тело 7-месячного ребёнка, мать которого изначально сообщила о похищении малыша, пишет Baza.

Изначально 24-летняя Татьяна Пупышева рассказала, что грудного ребёнка украли прямо на улице, вырвав из её рук переноску, в которой он спал. Это якобы произошло в районе половины девятого вечера по местному времени в районе улицы Жукова. По словам пострадавшей, она почувствовала, как её кто-то потянул за капюшон, после чего потеряла сознание, а когда пришла в себя, переноски с младенцем уже не было. Также у неё пропали телефон, ключи и кошелёк.

Позже мать ребёнка призналась, что он мёртв. Его тело она и её сожитель выбросили в реку, а, чтобы отвести от себя подозрения, разыграли историю с похищением. Также следователи сообщают, что, по словам матери, ребёнок умер из-за врождённого заболевания. Сейчас продолжаются поиски – на этот раз тела малыша.