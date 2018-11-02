В Челябинске водители общественного транспорта объявили забастовку

Утром 2 ноября в Челябинске не вышли на маршруты все машины ООО «Общественный городской транспорт», которое занимается автобусными перевозками, пишет Znak.com.

По данным издания, водители автобусов и кондукторы объявили забастовку в 8:30 утра и отказались выходить на линии из-за систематической невыплаты зарплаты. С протестующими сотрудниками ООО «ОГТ» общается директор предприятия, депутат челябинской городской думы Дмитрий Холод. Кроме того, на место выехали сотрудники прокуратуры Курчатовского района.

Компания «Общественный городской транспорт» была создана вместо обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт», за которым числится долгов на общую сумму миллиард рублей. ООО «ОГТ» полностью принадлежит администрации Челябинска, однако, несмотря на смену формы собственности, компания так же, как и МУП, начала генерировать убытки.