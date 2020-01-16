В Челябинске такси с пассажирами упало с моста в реку

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с моста в центре Челябинска в реку, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 16 января. 22-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительной информации, не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение и электроопору, повредив её. После этого автомобиль опрокинулся с моста в реку Миасс.

По данным ГИБДД, в результате аварии были госпитализированы в городскую больницу сам водитель автомобиля и две его пассажирки 16 и 15 лет. В пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что пострадавших четверо (водитель и три пассажира такси).