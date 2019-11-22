В Челябинске суд освободил от наказания инвалида-колясочника, осуществлявшего вербовку в террористичекую организацию

Центральный окружной военный суд Челябинска 22 ноября признал виновным инвалида первой группы Амира Гилязова в участии в деятельности террористической организации, вербовке в неё людей и публичных призывах к терроризму. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы, однако Гилязов, страдающий синдромом Дюшенна, был освобождён от отбывания наказания в соответствии со статьей 81 УК РФ.

Как пишет Znak.com, вербовщику запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в качестве наказания, на три года запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области рассказали, что осуждённый посредством сети вовлекал в «Хизб ут-Тахрир» новых лиц, а также распространял в интернете идеи, основанные на доктрине непременного построения Халифата и пропагандировал деятельность организации, оправдывая терроризм.

На своей странице в Facebook Амир Гилязов написал, что изначально гособвинение просило назначить ему 12 лет в колонии и 40 лет запрета на администрирование групп в интернете.