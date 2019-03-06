В Челябинске сетевые магазины оштрафуют из-за просрочки в мусорных баках

Управление Россельхознадзора по Челябинской области оштрафует сетевые магазины из-за ситуаций, когда пожилые люди собирают выброшенные просроченные продукты из мусорных баков возле магазинов, пишет Znak.com.

В Россельхознадзоре считают, что выбрасывать продукты вместе с бытовым мусором незаконно, и предлагают в подобных случаях штрафовать магазины.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской области рекомендует руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено техническим регламентом Таможенного союза. Некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до её утилизации должна направляться на хранение, условия которого исключают возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учёту», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что если в мусорных баках возле торговых точек оказывается просрочка, то это попадает под статьи 10.8 и 14.43 КоАП РФ и наказывается штрафами до 700 тысяч рублей.

В соцсетях неоднократно обсуждалась эта тема. Некоторые жители недоумевают, почему бы магазинам не раздавать в конце дня нераспроданные продукты. Однако, как поясняла директор одного из магазинов в Челябинске, существует определённый порядок работы с просроченной продукцией.