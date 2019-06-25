В Челябинске на пенсионерку завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария в ВК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении 59-летней жительницы Челябинска, пишет Znak.com.

По данным издания, поводом для преследования послужил её комментарий в открытой группе в соцсети «ВКонтакте», в котором она положительно отзывалась о студенте из Архангельска, устроившем взрыв в приёмной ФСБ.

В настоящее время женщина, чьё имя не называется, находится под подпиской о невыезде. Она утверждает, что писала комментарий на эмоциях и сейчас уже раскаялась в своих действиях.

По статье об оправдании терроризма обвиняемой грозит до семи лет колонии.