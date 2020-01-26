В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с изображением Кадырова

В Чечне полицейские задержали как минимум 25 человек за распространение фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображён в образе православного священника. Как пишет «Кавказ.Реалии», среди задержанных были школьники.

Источник издания рассказал, что все задержания были проведены 24 января в городе Шали, селе Герменчук и Курчалоевском районе. Задерживали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Все задержанные, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району и оставлены на ночь без оформления протоколов. Издание также отмечает, что все они были избиты.