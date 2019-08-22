В Чечне взорвалась автозаправочная станция (ВИДЕО)

В селе Серноводское Чеченской Республики произошёл пожар на территории АЗС, в результате чего взорвалась ёмкость с пропаном объёмом 50 кубометров, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Огонь также охватил две близлежащие постройки и один автомобиль.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в результате ЧП не зарегистрировано пострадавших. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и устранить угрозу перехода огня на жилые дома и объекты экономики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.