В Чечне поймали колдунью и заставили покаяться на камеру (ВИДЕО)

В Чечне по одному из государственных телеканалов показали видеосюжет с задержанием колдуньи. Женщину заставили покаяться и извиниться на камеру. Также с ней провёл профилактическую беседу главный врач центра исламской медицины. Как пишет Znak.com, инициатором многолетней борьбы с колдунами и ведьмами в Чеченской республике является её глава Рамзан Кадыров.

В начале видео, размещённого на официальном сайте ЧГТРК «Грозный», зрителям сообщают, что в республике очень серьёзно относятся к колдовству.

«В регионе, где ислам является основной мировоззрения, прекрасно знают: колдовство — это истина», — говорит закадровый голос в самом начале.

Задержанная — местная жительница Секинат Ибрагимова. В помещении, где проводится съёмка, разложены доказательства её вины, также там присутствуют сотрудники полиции. Ибрагимовой вменяют занятие колдовством с 2013 года. При задержании у неё обнаружили «типичные для колдунов» атрибуты: замки, ключи, бумаги с надписями на неизвестном языке, грунт, взятый со свежих могил.

«Я была на неправильном пути. Я — грязное создание. Грязнее меня не будет существа на этом свете. Хуже шайтана. Ко мне больше не обращайтесь», — сказала Ибрагимова в эфире телеканала.

«Эти колдуньи опаснее всякого терроризма, ваххабизма, наркомании. Люди годами ходят по больницам со своими болезнями, не зная, что с ними не так. Из-за того, что эти женщины что-то наколдовали», — цитирует «Кавказ-реалии» главного врача центра исламской медицины в Чечне Адама Эльжуркаева.

Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова поддержала борьбу с гадалками и колдуньями, поскольку знает случаи, «когда человек обнаруживал, что его судьбу за его спиной кто-то решает с помощью колдовства». По её словам, колдуньям не предъявляется никаких обвинений и не грозит уголовное наказание. Их «просто пытаются переубедить».

Напомним, накануне трём уроженкам Чечни также пришлось принести извинения в эфире ЧГТРК «Грозный» за то, что они обратились к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи.