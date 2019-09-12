В Чечне трёх женщин заставили публично извиниться за обращение к Кадырову (ВИДЕО)

Трём уроженкам Чечни пришлось принести извинения за обращение к Рамзану Кадырову о том, что «им негде жить и некому помогать», со ссылкой на сюжет ЧГТРК «Грозный» сообщает «Кавказский узел».

20 лет назад женщины переехали в Дагестан и теперь пожаловались Кадырову, что «проживают в плохих условиях» и им якобы некому помочь. Глава Чечни на это заявил, что они сами виноваты — одна «накрутила долгов», «другую выгнали домашние», и потребовал вернуть их в Чечню. Далее в телесюжете показали обратившихся к Кадырову чеченок и их родственников на встрече с первым замглавы кабинета министров Чеченской республики Исой Тумхаджиевым, руководителем администрации главы Чечни, главами районных администрации и силовиками.

В ходе мероприятия было отмечено, что действия женщин «не соответствуют чеченским адатам». Тумхаджиев обратился к родственникам-мужчинам чеченок с просьбой «следить за своими женщинами».

«Это стыд… Заберите своих женщин к себе домой», — заявил он.

В итоге женщины принесли публичные извинения, а родственники сказали, что вернут их на родину.