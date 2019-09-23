В Чебоксарах студентов колледжа заставили подписать документ о запрете участвовать в митингах

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ заведения, в котором говорится о запрете посещения митингов, со ссылкой на учащихся пишет «Idel.Реалии».

В опубликованном изданием документе есть раздел, в котором со ссылкой на часть 5 статьи 20.2 КоАП говорится «о недопустимости нахождения несовершеннолетних на публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации)». Администрация колледжа предупредила, что после официальных жалоб из УВД и МВД на студентов могут наложить административное наказание, вплоть до исключения.

Официально прокомментировать запрет посещения митингов в администрации колледжа отказались.