Общество

В Чебоксарах студентов колледжа заставили подписать документ о запрете участвовать в митингах

23.09.2019 15:46

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ заведения, в котором говорится о запрете посещения митингов, со ссылкой на учащихся пишет «Idel.Реалии».

В опубликованном изданием документе есть раздел, в котором со ссылкой на часть 5 статьи 20.2 КоАП говорится «о недопустимости нахождения несовершеннолетних на публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации)». Администрация колледжа предупредила, что после официальных жалоб из УВД и МВД на студентов могут наложить административное наказание, вплоть до исключения. 

Официально прокомментировать запрет посещения митингов в администрации колледжа отказались. 

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