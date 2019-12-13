В Чебоксарах студентка ранила ножом сотрудницу колледжа

В Чебоксарах студентка экономико-технологического колледжа напала с ножом на 30-летнюю заведующую отделением, сообщает pg21.ru.

«На месте работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД, представители руководства Министерства внутренних дел. Материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

В ведомстве сообщили, что педагог была ранена в руку. Сейчас она госпитализирована, её жизни ничего не угрожает. Мотивы нападавшей выясняются.