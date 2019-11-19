В Чебоксарах прокуратура запретила отчислять студентов из колледжа за участие в митингах

Прокуратура Ленинского района Чебоксар запретила электромеханическому колледжу отчислять студентов за участие в митингах, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее, в сентябре, студентов чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ о недопустимости участия в акциях. Администрация колледжа предупредила учащихся, что после жалоб УВД и МВД их могут отчислить из учебного учреждения.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что колледж нарушил федеральное законодательство. Ведомство вынесло представление руководителю учреждения, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. По данным ведомства, студентов за нарушения не отчисляли.