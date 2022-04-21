В Cети появилось видео жуткого ДТП под Нижним Тагилом, в котором погибли 2 человека

В Сети появилась запись с видеорегистратора одного из участников смертельного ДТП, которое произошло 5 марта на 124-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Около 17:30 45-летняя водитель автомобиля Honda Fit не справилась с управлением из-за погодных условий и столкнулась с автомобилем Nissan Almera, который двигался во встречном направлении.

На записи видно, как Honda теряет сцепление с дорогой и после непродолжительного скольжения ударяется об отбойник со стороны встречной полосы. Водитель Nissan пытается уйти от удара и выезжает на встречную полосу, но в этот момент Honda отскакивает от отбойника и вылетает на встречку прямо на Nissan.

В результате аварии водитель и 51-летняя пассажирка Honda скончались на месте аварии, другой пассажир, 71-летний мужчина, и четыре пассажира Nissan были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.