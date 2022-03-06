На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

5 марта около 17:30 на 124 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием Honda Fit и Nissan Almera. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 45-летняя водитель Honda не справилась с управлением из-за погодных условий.

По предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель Honda Fit и два её пассажира возвращались из Екатеринбурга в Серов. На участке трассы около Нижнего Тагила женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan Almera под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Honda и 51-летняя пассажирка скончались на месте аварии, другой пассажир, 71-летний мужчина и четыре пассажира Nissan госпитализированы с травмами различной тяжести.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте ввиду осложнённых погодных условий, а если это невозможно, неукоснительно соблюдать ПДД.