В центре Новосибирска расстреляли мужчину

В центре Новосибирска произошло убийство — в 41-летнего мужчину выстрелили не менее пяти раз, сообщается на сайте новосибирского управления Следственного комитета. Убийство произошло 25 июня около 18:00 по местному времени. От полученных ран мужчина умер в больнице.

По данным СК, стрелявший скрылся с места происшествия. На него завели дело по статье об убийстве, он разыскивается. О мотивах совершившего преступление не сообщается.

РЕН ТВ без ссылки на источник информации уточняет, что убитый — 42-летний Андраник Мурадян. Он стоял на остановке, когда рядом с ним остановилась машина и оттуда выстрелили не менее десяти раз, попав ему в грудь и голову.

Источники в армянской общине Новосибирска рассказали Sib.fm, что убитый занимался строительным и отделочным бизнесом. По словам собеседников, Мурадян получил смертельные огнестрельные ранения из-за долга, который не мог отдать. Собеседники издания также опровергли растиражированную информацию о том, что погибший был членом армянской общины.