В центре Нижнего Тагила жилые дома остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Нижнем Тагиле многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах Пархоменко и Газетной, остались сегодня, 24 ноября, без холодной воды. Тагильчане начали жаловаться на отсутствие воды в соцсетях с утра. В «Водоканале-НТ» рассказали АН «Между строк», что произошла коммунальная авария и воды не будет до устранения её последствий.

«Сейчас на месте работаем, меняем узел. Домов попадает много, квартал большой. Но дело в том, что это обычная рядовая авария, у нас такие происходят каждый день и не по разу — хоть в будни, хоть в выходные. Делаем сразу, по-другому никак», — рассказал агентству замдиректора по производству на предприятии Евгений Захаров.