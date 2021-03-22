В центре Нижнего Тагила выключат подсветку зданий на время проведения экологической акции «Час Земли»

27 марта Нижний Тагил присоединится к самой массовой экологической акции — «Час Земли». В городе на один час выключат подсветку зданий и деревьев, об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится с 2007 года в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает людей выключить свет на один час, с 20:30 до 21:30 по местному времени. Цель акции — привлечь внимание людей по всему миру к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В Нижнем Тагиле освещение исчезнет на здании драматического театра и на двух жилых домах на проспектах Строителей и Ленина. Также погаснет декоративное освещение деревьев в Театральном сквере и на центральной площади у памятника Черепановым.

Директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов рассказал, что работы по настройке систем освещения объектов уже произведены. На пунктах дистанционного управления установлены таймеры планового отключения электричества. Но уличные фонари и другое освещение, влияющее на безопасность пешеходов и транспорта, выключаться на время акции не будет.

Присоединиться к флешмобу может каждый тагильчанин, достаточно выключить электричество в квартире на один час.