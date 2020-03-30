В центре Нижнего Тагила вор-рецидивист ограбил пенсионера

В центре Нижнего Тагила ранее судимый за грабёж и разбой мужчина напал на 72-летнего пенсионера и украл у него кошелёк, в котором было порядка четырёх тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл у дома № 29 по проспекту Мира. Пенсионер вышел из книжного павильона, расположенного неподалёку, и пошёл через арку во двор.

«Здесь пожилой человек получил сильный удар в лицо с правой стороны, отчего упал на асфальт и потерял сознание. Очнувшись, пенсионер обнаружил, что из кармана пропал кошелёк, в котором было около четырёх тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции № 16 установила, что момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина догоняет пенсионера, ударом сбивает его с ног, быстро достает кошелёк и убегает.

По горячим следам оперативникам удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за грабёж и разбой 43-летний мужчина, проживающий недалеко от места нападения. Он рассказал правоохранителям, что наблюдал за пенсионером, заметив его в районе остановочного комплекса, и следовал за ним до книжного павильона. Убегая с места преступления, он выбросил кошелек за ненадобностью, взяв только наличность.

В полиции уточнили, что подозреваемый освободился из мест заключения в 2016 году. После освобождения начал работать на крупном предприятии города, женился и стал отцом. Его детям-двойняшкам нет ещё года. Задержанный пояснил, что потратил украденные деньги на продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу, его проверяют на причастность к другим преступлениям.