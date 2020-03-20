В центре Нижнего Тагила пожилой автолюбитель сбил девушку на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле вечером 20 марта 68-летний мужчина за рулём автомобиля Fiat Punto допустил наезд на 26-летнюю тагильчанку, переходившую улицу Циолковского по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 2/2. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл в 18:30, иномарка ехала в сторону улицы Первомайской.

В результате ДТП пострадавшую девушку госпитализировали в ЦГБ № 4 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами. По словам водителя, на подъезде к пешеходному переходу его ослепило солнце и он не успел остановить автомобиль, так как был не готов к тому, что на зебру внезапно выйдет человек.

Сотрудники полиции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, на момент ДТП он был трезв. Стаж вождения пенсионера составляет 27 лет. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.