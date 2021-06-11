Происшествия

В центре Нижнего Тагила ночью орудовали пироманы

11.06.2021 12:27
В центре Нижнего Тагила ночью орудовали пироманы

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту серий поджогов на улице Первомайской. По информации МЧС, около 2 часов ночи поступило сообщение о возгорании уличной торговой палатки возле дома № 43. Огонь уничтожил строение и перекинулся на киоск по ремонту обуви, стоящий рядом. В это же время случился пожар у офиса провайдера «Планета», который находится в доме № 35 на той же Первомайской. Как рассказали АН «Между строк» сотрудники «Планеты», на камеры видеонаблюдения попали трое молодых людей, которые подожгли брендированный баннер, висевший на входной группе. Видеозапись передана полиции.

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