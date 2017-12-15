В центре Нижнего Тагила из-за утечки газа эвакуировали многоквартирный дом

В Нижнем Тагиле эвакуировали многоквартирный дом № 69 на улице Карла Маркса. По информации АН «Между строк», на фасаде дома произошла разгерметизация газовой трубы. Причина утечки на данный момент неизвестна.

Жители дома рассказали, что труба была повреждена третьими лицами. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отрицают криминальный характер утечки.

На место выезжали сотрудники компании «ГАЗЭКС», пожарные расчёты, скорая помощь. На данный момент жильцы вернулись в свои квартиры.