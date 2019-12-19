Экономика

В центре «Мой бизнес» озвучили главные сложности подключения предпринимателей Нижнего Тагила к коммунальным сетям

19.12.2019 15:48
В центре «Мой бизнес» озвучили главные сложности подключения предпринимателей Нижнего Тагила к коммунальным сетям

Тагильские предприниматели озвучили главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при запуске и реализации бизнес-объектов в городе. Встреча представителей коммерческих и ресурсоснабжающих организаций прошла на этой неделе в центре «Мой бизнес». В последние 2 года Нижний Тагил серьёзно сдал свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Сказалось в том числе долгое подключение новых торговых и иных точек к коммунальным сетям. Можно ли запустить бизнес-объект в работу быстрее и какие именно сложности возникают у предпринимателей в процессе взаимодействия с ресурсниками, выясняли за столом переговоров. 

«Нам бы очень хотелось помочь нашим предпринимателям ускорить процесс подключения к сетям, чтобы бизнес не простаивал, а администрации города добиться того, чтобы Нижний Тагил отвоевал свои позиции в инвестрейтинге, а ещё лучше вошёл в десятку лучших», отметил руководитель центра «Мой бизнес» и представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергей Федореев.

 

Большинство претензий у пришедших на мероприятие бизнесменов возникло к «Газэксу», «Водоканалу» и «Облкоммунэнерго». Они упрекнули ресурсоснабжающие организации в затягивании сроков подключения, неумении сразу оценить стоимость затрат, слишком дорогих услугах и нежелании идти навстречу малому бизнесу. Например, создатель фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов рассказал, что платит каждый месяц за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в канализацию по 25 тысяч рублей. Эта сумма превышает ту, которую приходится тратить в целом за теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение.

«Главная беда в том, что я никак не могу на эту сумму повлиять, отметил Павел Безбородов. Почему-то принято считать, что воду, которая остаётся после того, как мои клиенты помоются в душе, нужно расценивать как какие-то отходы. Может, мне людям мылом запретить пользоваться тогда? И это при том, что качество воды, которой моются клиенты, не соответствует необходимым требованиям уже на входе».

 

Замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров напомнил предпринимателю о том, что он ранее сам подписал договор с такими условиями оказания услуги, и по всем вопросам качества воды посоветовал обращаться в Роспотребнадзор. Он и его коллеги также сообщили, что подключают бизнес к сетям в соответствии с прописанными в договорах сроками и регламентами. Иногда время подключения приходится увеличивать из-за высокой нагрузки и недостаточного количества нужных специалистов.

«Срок технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения определён Федеральным законом и составляет 18 месяцев с момента заключения договора между ООО “Водоканал-НТ” и заказчиком. Фактические сроки зависят от выполнения ряда мероприятий не только со стороны ООО “Водоканал-НТ”, но и со стороны заказчика. Причин, по которым срок может быть, наоборот, увеличен, несколько. Со стороны заказчика это в том числе несвоевременное согласование проектной документации по внутриплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения и неготовность узлов учёта. Чаще всего срок технологического присоединения продлевается именно по заявлению заказчика», уверяет Евгений Захаров.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев отметил, что сейчас активно развивается региональный портал по технологическому подсоединению к коммунальным сетям, расположенным в Свердловской области. Он позволяет подать всю документацию в разные ресурсоснабжающие организации дистанционно, в электронном виде, а также увеличивает прозрачность самого процесса.

 

«Да, в большинстве случаев в полтора года, установленные законодательством, ресурсники укладываются, отметил руководитель центра “Мой бизнес” Сергей Федореев. Но с точки зрения здравого смысла это слишком долго. Представьте, вы ввели объект в эксплуатацию, а потом полтора года подключаете его к сетям, он просто стоит, например, без воды и канализации. Аренда за земельный участок начисляется, бизнес не развивается. Думаю, новый сервис поможет нам всем понять, на каком именно этапе возникают сложности».

По словам Сергея Федореева, в следующем году также будут организованы встречи предпринимателей с представителями ресурсоснабжающих организаций. Первый круглый стол «О технологическом присоединении объектов малого и среднего бизнеса к инженерным сетям» в центре «Мой бизнес» уже принёс свою пользу. Директор компании «Медиа Микс» Алексей Кузнецов почти 3 года ждёт подведения газопровода к рабочему цеху. Но «4 минуты диалога с представителем “Газэкса” и 2 визитки сделали своё дело».

«Я задал представителям “Газэкса” наболевший вопрос. Какова вероятность того, что в январе 2020 года мы всё же сможем получить газопровод, а не очередное допсоглашение о пролонгации договора на подключение? Уже более двух с половиной лет никаких внешних работ со стороны “Газэкса” по прокладке газопровода к нашему зданию не наблюдается. Всё, что требовалось от нас, практически готово: внесена предоплата по договору, готова и согласована проектная документация, построено и введено в эксплуатацию здание, закуплено и готово к установке газовое оборудование. Дело осталось за малым подвести газопровод к зданию. Мой вопрос не остался без ответа, и уже сегодня возле нашего цеха начала работать спецтехника и сотрудники “Газэкса”. Очень здорово, что в Тагиле проводятся такие мероприятия, где можно налаживать диалог в том числе с ресурсниками, решать бизнес-вопросы самого разного характера и, что самое главное, получать реальные результаты», — рассказал Алексей Кузнецов.

 

При администрации Нижнего Тагила в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая также будет разбираться в причинах долгого подключения к инженерным сетям. Об этом по итогам круглого стола сообщила начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Людмила Абдулкадырова.  

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