В центре «Мой бизнес» озвучили главные сложности подключения предпринимателей Нижнего Тагила к коммунальным сетям

Тагильские предприниматели озвучили главные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при запуске и реализации бизнес-объектов в городе. Встреча представителей коммерческих и ресурсоснабжающих организаций прошла на этой неделе в центре «Мой бизнес». В последние 2 года Нижний Тагил серьёзно сдал свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Сказалось в том числе долгое подключение новых торговых и иных точек к коммунальным сетям. Можно ли запустить бизнес-объект в работу быстрее и какие именно сложности возникают у предпринимателей в процессе взаимодействия с ресурсниками, выясняли за столом переговоров.

«Нам бы очень хотелось помочь нашим предпринимателям ускорить процесс подключения к сетям, чтобы бизнес не простаивал, а администрации города — добиться того, чтобы Нижний Тагил отвоевал свои позиции в инвестрейтинге, а ещё лучше — вошёл в десятку лучших», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» и представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергей Федореев.

Большинство претензий у пришедших на мероприятие бизнесменов возникло к «Газэксу», «Водоканалу» и «Облкоммунэнерго». Они упрекнули ресурсоснабжающие организации в затягивании сроков подключения, неумении сразу оценить стоимость затрат, слишком дорогих услугах и нежелании идти навстречу малому бизнесу. Например, создатель фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов рассказал, что платит каждый месяц за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в канализацию по 25 тысяч рублей. Эта сумма превышает ту, которую приходится тратить в целом за теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение.

«Главная беда в том, что я никак не могу на эту сумму повлиять, — отметил Павел Безбородов. — Почему-то принято считать, что воду, которая остаётся после того, как мои клиенты помоются в душе, нужно расценивать как какие-то отходы. Может, мне людям мылом запретить пользоваться тогда? И это при том, что качество воды, которой моются клиенты, не соответствует необходимым требованиям уже на входе».

Замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров напомнил предпринимателю о том, что он ранее сам подписал договор с такими условиями оказания услуги, и по всем вопросам качества воды посоветовал обращаться в Роспотребнадзор. Он и его коллеги также сообщили, что подключают бизнес к сетям в соответствии с прописанными в договорах сроками и регламентами. Иногда время подключения приходится увеличивать из-за высокой нагрузки и недостаточного количества нужных специалистов.

«Срок технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения определён Федеральным законом и составляет 18 месяцев с момента заключения договора между ООО “Водоканал-НТ” и заказчиком. Фактические сроки зависят от выполнения ряда мероприятий не только со стороны ООО “Водоканал-НТ”, но и со стороны заказчика. Причин, по которым срок может быть, наоборот, увеличен, несколько. Со стороны заказчика это в том числе несвоевременное согласование проектной документации по внутриплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения и неготовность узлов учёта. Чаще всего срок технологического присоединения продлевается именно по заявлению заказчика», — уверяет Евгений Захаров.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев отметил, что сейчас активно развивается региональный портал по технологическому подсоединению к коммунальным сетям, расположенным в Свердловской области. Он позволяет подать всю документацию в разные ресурсоснабжающие организации дистанционно, в электронном виде, а также увеличивает прозрачность самого процесса.

«Да, в большинстве случаев в полтора года, установленные законодательством, ресурсники укладываются, — отметил руководитель центра “Мой бизнес” Сергей Федореев. — Но с точки зрения здравого смысла это слишком долго. Представьте, вы ввели объект в эксплуатацию, а потом полтора года подключаете его к сетям, он просто стоит, например, без воды и канализации. Аренда за земельный участок начисляется, бизнес не развивается. Думаю, новый сервис поможет нам всем понять, на каком именно этапе возникают сложности».

По словам Сергея Федореева, в следующем году также будут организованы встречи предпринимателей с представителями ресурсоснабжающих организаций. Первый круглый стол «О технологическом присоединении объектов малого и среднего бизнеса к инженерным сетям» в центре «Мой бизнес» уже принёс свою пользу. Директор компании «Медиа Микс» Алексей Кузнецов почти 3 года ждёт подведения газопровода к рабочему цеху. Но «4 минуты диалога с представителем “Газэкса” и 2 визитки сделали своё дело».

«Я задал представителям “Газэкса” наболевший вопрос. Какова вероятность того, что в январе 2020 года мы всё же сможем получить газопровод, а не очередное допсоглашение о пролонгации договора на подключение? Уже более двух с половиной лет никаких внешних работ со стороны “Газэкса” по прокладке газопровода к нашему зданию не наблюдается. Всё, что требовалось от нас, практически готово: внесена предоплата по договору, готова и согласована проектная документация, построено и введено в эксплуатацию здание, закуплено и готово к установке газовое оборудование. Дело осталось за малым — подвести газопровод к зданию. Мой вопрос не остался без ответа, и уже сегодня возле нашего цеха начала работать спецтехника и сотрудники “Газэкса”. Очень здорово, что в Тагиле проводятся такие мероприятия, где можно налаживать диалог в том числе с ресурсниками, решать бизнес-вопросы самого разного характера и, что самое главное, получать реальные результаты», — рассказал Алексей Кузнецов.

При администрации Нижнего Тагила в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая также будет разбираться в причинах долгого подключения к инженерным сетям. Об этом по итогам круглого стола сообщила начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Людмила Абдулкадырова.