В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение из-за долгов по зарплате (ВИДЕО)

В Москве на улице Бауманской водитель фуры перекрыл движение, требуя выплатить долги по зарплате, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина говорит, что ему не выплачивают зарплату. Он утверждает, что у него семь детей и он не может их прокормить. Из-за происшествия на улице перекрыто движение, трамваи не ходят.

Представителей экстренных служб и полиции на месте нет. Кто работодатель водителя — неизвестно, однако на фуре виден логотип компании «Транспортные технологии».

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Бауманской было перекрыто в течение получаса и уже восстановлено, фуру убрали на обочину. По данным Mash, полицейским удалось договориться с водителем, его увезли в полицию.

Как сообщает «Подъём», на мужчину завели административное дело по статье об умышленном создании помех в дорожном движении. Физическим лицам за это грозит штраф до десяти тысяч рублей, юридическим — до трёхсот тысяч рублей.